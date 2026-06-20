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Avtor:
STA

Sobota,
20. 6. 2026,
15.34

Osveženo pred

46 minut

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Natisni članek
slovenska rokometna reprezentanca ihf Uroš Zorman SP v rokometu 2027

Sobota, 20. 6. 2026, 15.34

46 minut

SP v rokometu 2027

Slovenski rokometaši v Kielu najprej z Angolci

Avtor:
STA

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Kvalifikacije za SP: Slovenija - Črna gora, slovenska rokometna reprezentanca | Slovence januarja čaka nastop na SP. | Foto Luka Kotnik

Slovence januarja čaka nastop na SP.

Foto: Luka Kotnik

Mednarodna rokometna zveza (IHF) je sporočila točne termine tekem prvega dela moškega svetovnega prvenstva, ki bo med 13. in 31. januarjem v Nemčiji. Slovenska reprezentanca bo tekmovanje v Kielu začela v petek, 15. januarja ob 18. uri proti Angoli.

Izbrance selektorja Uroša Zormana v skupini G nato čakata še dve tekmi. V nedeljo, 17. januarja ob 18. uri proti ZDA, dva dni kasneje pa ob 20.30 proti aktualnim svetovnim, evropskim in olimpijskim prvakom z Danske. Napredovanje si bodo zagotovile tri izbrane vrste.

Uvodni del 30. svetovnega rokometnega prvenstva bo potekal v osmih skupinah s po štirimi ekipami. Ekipe bodo gostovale v Münchnu, Stuttgartu, Kielu in Magdeburgu. V slednjem se bo nato nadaljevalo tekmovanje v okviru predsedniškega pokala za razvrstitev od 25. mesta naprej, medtem ko bodo preostale skupine, v katerih se bodo reprezentance borile za četrtfinalno vstopnico, gostovale v Hannovru in Kölnu, kjer bo kasneje na sporedu še celotna končnica.

Slovenska izbrana vrsta bo v uvodnem delu z enim očesom budno spremljala tudi dogajanje v skupini H, kjer bodo igrale Islandija, Severna Makedonija, Bahrajn in Japonska. Najboljša trojica se bo v drugem delu v Hannovru v skupini 4 namreč združila s tremi najboljšimi ekipami slovenske skupine G. Izmed šestih ekip novonastale skupine 4 bosta najboljši dve napredovali v četrtfinale v Köln.

V prvem delu bodo v skupini A (München) nastopale Nemčija, Srbija, Turčija in Urugvaj, v B (Stuttgart) Egipt, Italija, Slonokoščena obala in Savdska Arabija, v C (München) Hrvaška, Španija, Čile in Turčija, v D (Stuttgart) Argentina, Francija, Brazilija in Kuvajt, v E (Kiel) Švedska, Norveška, Grčija in Katar ter v F (Magdeburg) Portugalska, Ferski otoki, Poljska in Alžirija.

Gostitelji svetovnega prvenstva so na uradnem prodajnem mestu že napovedali prodajo vstopnic, ki pa jih še niso sprostili v prodajo. So pa razkrili, da si bo mesto na običajnih tribunah v dvorani Merkur v Kielu in dvorani ZAG v Hannovru - obe sprejmeta okoli 10.000 gledalcev - možno zagotoviti z nakupom dnevne vstopnice ali paketa vstopnic za ogled vseh tekem skupine.

V prvem delu naj bi se cena posameznega paketa vstopnic gibala med 49 in 239 evri, v drugem pa med 109 in 429 evri. Cene dnevnih vstopnic v Kielu se naj bi gibale med 19 in 89 evri, v Hannovru pa med 35 in 139. Znotraj določenih kategorij vstopnic so predvideni manjši popusti ob nakupu otroške različice ali pri hkratnem nakupu najmanj 10 vstopnic.

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