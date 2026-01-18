Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Nedelja,
18. 1. 2026,
6.47

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Švica Uroš Zorman slovenska rokometna reprezentanca

Nedelja, 18. 1. 2026, 6.47

1 ura, 13 minut

EP v rokometu, 4. dan

Slovenski rokometaši proti Švici za napredovanje v drugi del

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Borut Mačkovšek Slovenija | Slovenske rokometaše danes čaka tekma s Švico, kjer jim zmaga odpira vrata v drugi krog evropskega prvenstva. | Foto Guliverimage

Slovenske rokometaše danes čaka tekma s Švico, kjer jim zmaga odpira vrata v drugi krog evropskega prvenstva.

Foto: Guliverimage

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo danes na evropskem prvenstvu lovila napredovanje v drugi del tekmovanja. V Oslu se bo ob 20.30 pomerila proti Švici, ki sodeč po zadnjih medsebojnih tekmah predstavlja velik izziv.

Švicarska izbrana vrsta je Slovencem povzročila nemalo težav pred slabima dvema letoma, ko je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo za gol dobila prvo tekmo v Kopru.

Na drugi so se varovanci selektorja Uroša Zormana v Winterthurju rešili v izvajanje sedemmetrovk in se posledično uvrstili na mundial. Švica je sicer kljub izpadu nastopila na SP, a zaradi posebnega povabila krovne zveze.

Slabi dve leti kasneje bo tekma ravno tako pomembna, nov "finale pred finalom", kot ga je na druženju z novinarji označil Zorman.

Slovenija ima po zmagi proti Črni gori (41:40) na vrhu lestvice skupine D dve točki, Švica in Ferski otoki pa so pri eni po remiju 28:28. Ne glede na razplet prve današnje tekme med Črnogorci in Ferci (18.00) ima Slovenija škarje in platno v svojih rokah.

Vsaka zmaga jo namreč pelje v drugi del tekmovanja, ki bo v švedskem Malmöju med 23. in 28. januarjem. Osvojena točka bi pomenila, da bi bilo pred zadnjim krogom še vse odprto.

V torek bosta v zadnjem krogu Oslu še dvoboja Črna gora - Švica in Slovenija - Ferski otoki.

EP v rokometu 2026, 4. dan 

Nedelja, 18. januar: 

Lestvice:

Preberite še:

Švica Uroš Zorman slovenska rokometna reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.