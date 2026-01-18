Slovenski rokometaši proti Švici za napredovanje v drugi del

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo danes na evropskem prvenstvu lovila napredovanje v drugi del tekmovanja. V Oslu se bo ob 20.30 pomerila proti Švici, ki sodeč po zadnjih medsebojnih tekmah predstavlja velik izziv.

Švicarska izbrana vrsta je Slovencem povzročila nemalo težav pred slabima dvema letoma, ko je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo za gol dobila prvo tekmo v Kopru.

Na drugi so se varovanci selektorja Uroša Zormana v Winterthurju rešili v izvajanje sedemmetrovk in se posledično uvrstili na mundial. Švica je sicer kljub izpadu nastopila na SP, a zaradi posebnega povabila krovne zveze.

Slabi dve leti kasneje bo tekma ravno tako pomembna, nov "finale pred finalom", kot ga je na druženju z novinarji označil Zorman.

Slovenija ima po zmagi proti Črni gori (41:40) na vrhu lestvice skupine D dve točki, Švica in Ferski otoki pa so pri eni po remiju 28:28. Ne glede na razplet prve današnje tekme med Črnogorci in Ferci (18.00) ima Slovenija škarje in platno v svojih rokah.

Vsaka zmaga jo namreč pelje v drugi del tekmovanja, ki bo v švedskem Malmöju med 23. in 28. januarjem. Osvojena točka bi pomenila, da bi bilo pred zadnjim krogom še vse odprto.

V torek bosta v zadnjem krogu Oslu še dvoboja Črna gora - Švica in Slovenija - Ferski otoki.

EP v rokometu 2026, 4. dan

Nedelja, 18. januar:

Lestvice:

Preberite še: