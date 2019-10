Slovenski rokometaši gostijo Nizozemce

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenske rokometaše čaka obračun z Nizozemsko, ki so jo dvakrat odpravili tudi kvalifikacijah za EP.

Izbranci slovenskega selektorja Veselina Vujovića so v tednu Evropske rokometne zveze (EHF) zelo aktivni, ob treningih pa so imeli na svojem programu še številne druge obveznosti.

V sredo so se v Ljubljani udeležili slavnostne akademije ob praznovanju 70. obletnice Rokometne zveze Slovenije, v četrtek pa so nekateri igralci nastopili na poslovilni tekmi Uroša Zormana in Luke Žvižeja.

Slovenski rokometaši se bodo po današnji tekmi z Nizozemci v nedeljo pomerili še s Srbi v Mariboru, ta tekma se bo v dvorani Lukna pričela ob 17.30.

Prijateljska tekma, Ormož:



Petek, 25. oktober:

19.00 Slovenija - Nizozemska



Nedelja, 27. oktober:

17.30 Slovenija - Srbija





