Slovenske rokometašice proti Rusiji za slovo od EP

Že po tekmah drugega kroga skupinskega dela je jasno, da slovenske rokometašice nimajo nobenih možnosti za preboj v drugi del tekmovanja. Za izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarja je ta majhna teoretična možnost po dveh porazih dokončno splavala po nedeljski zmagi Rusinj nad Črnogorkami s 24:23.

Tudi morebitna torkova zmaga nad Rusinjami jim - iz tekmovalnega vidika - ne bi prinesla ničesar, v tem primeru bi se po številu točk izenačile s Francozinjami in Črnogorkami, proti njim pa so Slovenke zaradi poraza na medsebojnih tekmah v podrejenem položaju.

Po dveh odigranih tekmah v skupini B je Rusija zbrala štiri, Črna gora in Francija po dve, Slovenija pa je brez točk.

Slovenke na obeh odigranih tekmah v Nancyju niso imele nobenih možnosti za zmago, Črnogorke in Francozinje so jih zasenčile v vseh prvinah rokometne igre in zanesljivo zmagale. Bregarjevim varovankam je bilo že pred odhodom v Francijo docela jasno, da so v primerjavi s svojimi skupinskimi tekmicami v močno podrejenem položaju, kar sta potrdila tudi uvodna poraza.

Skupina B:

Lestvica skupine B:

Slovenske tekme, evropsko rokometno prvenstvo, Francija (30. november-16. december) 1. kolo, petek, 30. novembra

Črna gora : Slovenija 36:32 (18:12)

Gros 8, Mavsar 7, Stanko 5.

Poročilo s tekme 2. kolo, nedelja, 2. decembra

Slovenija : Francija 21:30 (8:17)

Gros 5; Zaadi 6

Poročilo s tekme 3. kolo, torek, 4. decembra

18.00: Rusija - Slovenija

Skupina A:

Lestvica skupine A:

Skupina C:

Lestvica skupine C:

Skupina D:

Lestvica skupine D:

V drugi del po tri reprezentance Na evropskem prvenstvu bo nastopilo 16 reprezentanc, ki so razdeljene v štiri skupine po štiri. V drugi del tekmovanja se bodo uvrstile po tri najboljše reprezentance iz vseh štirih skupin, ki bodo nato razdeljene v dve skupini po šest. Slovenska skupina B se bo v drugem delu prvenstva premešala s skupino A, v kateri bodo v prvem delu nastopile Danska, Srbija, Švedska in Poljska. V polfinale se bosta uvrstili po dve najboljši reprezentanci iz obeh skupin drugega dela.

Preberite še: