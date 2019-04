Slovenci v Celju lovijo uvrstitev na EP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenske rokometaše v nedeljo v Celju ob 17. uri čaka povratna tekma z Nizozemsko, v primeru četrte zmage pa bi se že prebili na turnir, ki bo med na Norveškem in Švedskem ter v Avstriji. Slovenski rokometaši so v Almereju zapustili slab umetniški vtis, a osvojili pomembni točki v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020.

Slovenski rokometaši na četrtkovem dvoboju v Almereju niso blesteli, v njihovi igri je bilo veliko vrzeli in pomanjkljivosti, a je bila v končnici tekme na njihovi strani boginja sreče, ki jim je v preteklosti velikokrat obrnila hrbet.

Slovenska izbrana vrsta je po treh odigranih tekmah s šestimi točkami na vrhu lestvice skupine 4. Varovance Veselina Vujovića junija čakata še gostovanje v Latviji in domača tekma z Estonijo.

V kvalifikacijah za nastop na evropskem prvenstvu nastopa 32 reprezentanc, ki so razdeljene v osem skupin po štiri. Na glavni turnir se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci vsake skupine ter štiri najboljše tretjeuvrščene ekipe, na evropsko prvenstvo pa so že uvrščene gostiteljice prvenstva (Avstrija, Švedska, Norveška) in Španija, ki si je nastop prislužila z osvojitvijo zadnjega evropskega naslova. Leta 2020 bo na evropskem prvenstvu prvič namesto 16 nastopilo 24 reprezentanc.

Kvalifikacije za EP, skupina 4:

Lestvica:

Skupina 4 Drugi sklop kvalifikacij: Četrtek, 11. april:

Nizozemska : Slovenija 26:27 (12:11)

Poročilo s tekme



Estonija : Latvija 18:24 (11:10) Nedelja, 14. april, Celje:

17.00 Slovenija - Nizozemska 12. ali 13. junij:

Latvija - Slovenija



15. ali 16. junij:

Slovenija - Estonija



Že odigrano: Nedelja, 28. oktober 2018:

Estonija : Slovenija 20:31 (11:16)

Cingesar 7, Bombač 6, Janc, Cehte in Zarabec po 3.



Sreda, 24. oktober 2018, Maribor:

Slovenija : Latvija 27:21 (14:7)

Janc in Šoštarič po 5, Dolenec, Zarabec in Bombač po 3.

Preberite še: