Slovenci še brez evropskega prvenstva, Poljaki za gol boljši

Poljaki so se danes borili na vse ali nič, s porazom bi namreč izgubili vse možnosti za uvrstitev na EP, Slovenci pa so tako večji del tekme zaostajali, a nikoli več kot za dva gola, v začetku drugega polčasa pa so za kratek čas tudi vodili, a spet največ za dva gola. V infarktni končnici so Slovenci skorajda izpolnili cilj, ko je Domen Novak poskrbel za izenačenje na 26:26, pa so gostitelji še enkrat napadli vrata Urha Kastelica in zadeli le sekundo pred zadnjim sodnikovim piskom. Odločilni gol je dosegel Michal Daszek.

V zadnji desetinki nam je na Poljskem iz rok ušel ugoden rezultat. Kljub temu čestitke naši pomlajeni reprezentanci za izjemno borbo. Uvrstitev na #ehfeuro2022 bo potrebno potrditi v nedeljo v Celju proti Turkom.🇸🇮🤾‍♂️#miSlovenci #watchgameseemore pic.twitter.com/cDLfnCk0Q7 — Rokometna zveza SLO (@rzs_si) April 29, 2021

Arkadiusz Moryto je bil s sedmimi goli najboljši strelec tekme, pri Poljakih jih je Szymon Sicko dosegel pet, Michal Olejniczak pa štiri. Najboljši strelec slovenske vrste je bil Domen Novak s petimi goli, po štiri sta prispevala Kristjan Horžen in Borut Mačkovšek.

Slovenska izbrana vrsta je spet nastopala oslabljena, manjkali so Dean Bombač, Dragan Gajić, Gašper Marguč, Blaž Blagotinšek, Matej Gaber, Staš Skube, Darko Cingesar, Klemen Ferlin in Nejc Cehte, ki so bili nosilci igre na letošnjem svetovnem prvenstvu v Egiptu ter kvalifikacijskem turnirju v Berlinu za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu. Doživela je sploh prvi poraz v kvalifikacijah za EP.

Slovenski rokometaši bi se na evropsko prvenstvo uvrstili že z današnjo zmago ali remijem, a bodo zdaj pot na Madžarko in Slovaško iskali v nedeljo v Celju, kjer bodo gostili Turčijo. To so v torek na zaostali tekmi 2. kroga kvalifikacij v Eskisehiru premagali s 30:22.

Na EP se bosta neposredno uvrstili najboljši reprezentanci skupine, dodatno pa še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin.

Kvalifikacije za EP 2022, 5. krog Četrtek, 29. april

Poljska : Slovenija 27:26 (12:10)

Moryto 7, Sicko 5, Olejniczak 4; Novak 5, Horžen in Mačkovšek po 4



Turčija : Nizozemska 24:32 (12:15)