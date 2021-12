Slovenci na prvem preizkusu moči proti Hrvatom

Zasedbo selektorja Ljubomirja Vranješa, ki se je na dan po božiču zbrala v pripravljalnem taboru v Zrečah, danes čaka prva v nizu treh tekem pred januarskih evropskim prvenstvom na Madžarskem in Slovaškem. Uvodni preizkus pripravljenosti bo slovensko moštvo opravilo ob 18.30, ko jih v celjski areni Zlatorog čaka dvoboj z rokometaši Hrvaške.

Proti Hrvatom so Vranješevi izbranci zaigrali že na zadnji pripravljalni tekmi ob koncu novembrske reprezentančne akcije, ko so v istrskem Novigradu klonili z 31:34 (14:16).

V kadru slovenske zasedbe bodo vsi rokometaši s selektorjevega seznama, ki so s pripravami začeli 26. decembra. Ekipa Slovenije se bo po preizkusu proti Hrvaški vrnila v Zreče, kjer bo zadnji trening v letu 2021 opravila v četrtek, nato pa se razšla do nedelje, ko se bo vrnila v stalno reprezentančno bazo. Pred odhodom v Debrecen bo 5. in 7. januarja odigrala še pripravljalni tekmi z Italijo.

"Opravili smo zahtevne treninge, kar je pravilno za ta del priprav. Kljub temu si na tekmi želim veliko energije. Vsak rokometaš mora opraviti svojo nalogo. Igramo doma, drug drugega pa moramo vzpodbujati, saj so rokometaši telesno in mentalno utrujeni. Upam, da bomo uspeli prebroditi utrujenost in doseči zmago. Naša predstava na prejšnji tekmi s Hrvaško je imela določene pomanjkljivosti, a ni bila v celoti slaba. Želimo si več sodelovanja med obrambo in vratarjem, predvsem pa energije, ki je manjkala v Novigradu, a bo prisotna na sredini tekmi," je pred srečanjem dejal Vranješ.