"Italijani niso boljši, Slovenci pa vedo, zakaj žrtvujejo poletja"

"Lahko povem, da so naši fantje pokazali točno to, o čemer so se pogovarjali. Po zgodbi, ki se nadaljuje po treh medaljah na evropskih prvenstvih, gredo zdaj na Poljsko po to, kar jim še manjka. O kakovosti in izkušnjah ni treba biti pameten. Vsi se zavedamo, da spadamo v sam vrh svetovne odbojke in to so fantje v Stožicah tudi pokazali. Doslej lahko prvenstvo ocenimo z odlično, če ne bi, zdaj ne bi igrali na Poljskem. Tam pa bomo videli, kako se vzame medalje. O žlahtnosti pa ne bi govoril," je dejal Sebastijan Škorc.

Sebastijan Škorc Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Italijani niso boljši od nas. Mi se o Sloveniji pogovarjamo kot o eni največjih reprezentanc. Imamo kompletno reprezentanco z menjavami. Italijani so zelo kakovostni, a za Yurija Romana, če mu ne steče, prave menjave na mestu korektorja nimajo. Tu smo močnejši, na preostalih pozicijah so plusi in minusi, vendar smo približno enaki. Na mestu sprejemalca je Alessandro Michieletto v svetovnem vrhu, tudi Daniele Lavia je tu, a mislim, da ni na ravni Klemna Čebulja, Tineta Urnauta in Roka Možiča. Tu smo močnejši, kako pa bomo odigrali, kako bo igralcem steklo, ne vem," je še poudaril.

Prepričan je, da bodo slovenski odbojkarji naredili vse za zmago, ampak ker igrata evropski prvak in podprvak, bodo odločale malenkosti. Dodal je še, da imajo morda Italijani malenkostno prednost, ker so lani proti Sloveniji slavili v finalu EP, takrat tesno s 3:2 v nizih, obenem pa imajo za sabo na tem SP v izločilnih bojih že dve zahtevni tekmi proti Kubi (3:1) in Franciji (3:2). Slovenci tako zahtevnega dela le niso imeli, a zagotavlja, da to ne zmanjšuje vrednosti polfinala na odbojkarskem mundialu.

Foto: Siniša Kanižaj/Sportida Priložnost za kaj več pa prav tako obstaja, dodaja. "V športu popravnih izpitov ni. Generacije gredo mimo, prvenstva prav tako. Vzameš pokal ali ga ne, to ti ostane v glavi. Ne bi rekel, da je maščevanje, mi gremo po nekaj novega. Mi gremo premagati Italijane na svetovnem prvenstvu, na EP 2021 jih več ne moremo, ker je za nami. Prepričan sem, da tudi fantje razmišljajo le o tem, kako Italijane premagati. So pravi profesionalci, vedno ponavljam, da vedo, zakaj so tukaj, zakaj žrtvujejo svoja poletja in po kaj so šli na Poljsko."

V pogovoru za STA je ocenil tudi menjavo selektorja. Pred mesecem dni je Avstralca Marka Lebedewa na klopi zamenjal Romun Gheorghe Cretu, podoba reprezentance pa se je nato spremenila, priznava: "Ta poteza se je pokazala za fenomenalno. Kako smo bili videti in kakšni smo zdaj, je velika razlika."