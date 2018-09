Senzacija v Novem mestu: Celjani na kolenih!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že tradicionalno se je po koncu poletnih priprav nova rokometna sezona začela s superpokalnim obračunom. V Novem mestu je domača ekipa Krke šokirala favorizirano ekipo Celja Pivovarne Laško in tako osvojila prvo lovoriko v novi sezoni in klubski zgodovini. Najboljši igralec superpokala je postal vratar Krke Aleksandar Tomić.

Rokometna sezona 2018/19 v moški konkurenci se je začela v Novem mestu z odločitvijo o končnem zmagovalcu superpokala. V Športni dvorani Marof sta se srečala Celje Pivovarna Laško, ki si je nastop na Superpokalu priborila z osvojitvijo naslova državnih prvakov, in Krka, ki si je nastop na otvoritvi sezone priborila z uvrstitvijo v finale lanskega pokalnega tekmovanja.

Celjski klub so po koncu lanske sezone med drugim zapustili Borut Mačkovšek, Urban Lesjak, Matic Suholežnik, Luka Mitrović, Ivan Slišković in Luka Mlakar. Krko je pred pred novo sezono okrepil Luka Florjančič, klub pa sta zapustila Mitja Klobčar in David Ban.

Tekma v Novem mestu se je začela z minuto molka v spomin in počastitev na nedavno preminulega rokometnega trenerja Mira Požuna. Novomeščani so dobro odprli srečanje pred nabito polno domačo dvorano Marof in favoriziranim Celjanom niso pustili napraviti večje prednosti. Še posebej razpoložen je bil skozi celotno srečanje vratar Krke Aleksandar Tomić. Izid izjemno izenačenega prvega polčasa je 3 sekunde pred iztekom igralnega časa postavil krilni igralec Celja Jan Jurečič (11:12).

Krka je tudi v drugem polčasu na krilih publike dobro parirala Celjanom in v sedmi minuti nadaljevanja prvič povedla s +2 (15:13). V zaključku obračuna sta se ekipi večino časa izmenjavali v vodstvu, na koncu pa so več hrabrosti pokazali domači rokometaši, ki so na koncu zmagali s 23:22.

Za Novomeščane je to prva superpokalna lovorika. Krkaši so Od leta 2007 odkar je Rokometna zveza Slovenije ustanovila superpokalno tekmovanje so tri naslove osvojili še rokometaši Gorenja Velenja, enkrat so se naslova superpokalnih zmagovalcev veselil Koprčani.

Konec tedna začetek državnega prvenstva

Konec tedna se bo začelo tudi državno prvenstvo. Krka bo v nedeljo gostila Ribnico, tekma med Celjem in Koprom pa je prestavljena na 17. oktober. Rokometaši iz knežjega mesta bodo prvo srečanje v državnem prvenstvu odigrali 12. septembra, ko bo v dvorani Zlatorog gostovalo moštvo Urbanscape Loka.

V soboto, 8. septembra, se bosta v Velenju za končno zmago v ženskem superpokalu pomerila Krim Mercator in Zagorje.