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Avtor:
STA

Nedelja,
14. 6. 2026,
8.40

Osveženo pred

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Natisni članek
Rokometna liga prvakov Domen Makuc Blaž Janc Füchse Berlin Barcelona Nejc Cehte

Nedelja, 14. 6. 2026, 8.40

1 ura, 24 minut

Rokometna liga prvakov, zaključni turnir, finale

Slovenca lahko velikanu pomagata do 13. evropskega naslova

Avtor:
STA

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Blaž Janc Barcelona | Blaž Janc | Foto Guliverimage

Blaž Janc

Foto: Guliverimage

Na zaključnem turnirju v nemškem Kölnu sta na sporedu končni odločitvi v rokometni ligi prvakov v sezoni 2025/26. Finalna tekma med špansko Barcelono in nemškim Füchsejem iz Berlina se bo pričela ob 18. uri, tri ure pred tem pa bo odigrana še tekma za tretje mesto med danskim Aalborgom in nemškim Magdeburgom.

Barcelona Domen Makuc
Sportal Makuc in Janc v finalu lige prvakov proti Berlinu

Rokometaši iz nemške prestolnice so se na sobotni prvi polfinalni tekmi v Lanxess Areni, ki ima sloves najbolj rokometne dvorane na svetu, branilcem naslova iz Magdeburga oddolžili za lanski finalni poraz in zmagali s 40:35.

Bolj negotov in razburljiv je bil drugi polfinalni obračun, po desetminutnem podaljšku pa so smetano pobrali rokometaši iz Barcelone, kjer imata vidno vlogo tudi slovenska reprezentanta Blaž Janc in Domen Makuc.

Füchse Berlin, sicer ekipa slovenskega reprezentanta Nejca Cehteta, bo naskakoval svojo prvo zmago v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini, potem ko je na lanski finalni tekmi proti Magdeburgu klonil s 26:32.

Barcelona je absolutna rekorderka po številu naslov v ligi prvakov, doslej je 12-krat slavila v letih 1991, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2011, 2015, 2021, 2022 in 2024.

Liga prvakov, polfinale:

Sobota, 14. junij:

Lestvici po rednem delu:

Krim Mercator : CSM Bucaresti
Sportal V ligi prvakinj bo prihodnje leto marsikaj drugače

Rokometna liga prvakov Domen Makuc Blaž Janc Füchse Berlin Barcelona Nejc Cehte
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