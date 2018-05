Kavtičnik in Karabatić tam, kjer sta si želela biti, a ne več v isti ekipi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Köln že deveto leto zapored gosti zaključni turnir rokometne lige prvakov. Danes sta na sporedu polfinalni tekmi, najprej se bosta v francoskem derbiju spopadla Nantes in Paris Saint-Germain, zvečer ob 18. uri pa še skopski Vardar in Montpellier, katerega dres nosi tudi slovenski legionar Vid Kavtičnik.

Kavtičnik je edini slovenski rokometaš na zaključku lige prvakov, za spletno stran Evropske rokometne zveze pa se je spomnil zanimive anekdote. "Pred devetimi leti sva si z Nikolo obljubila, da bova zaigrala v Kölnu in zdaj se je to tudi zgodilo, pa čeprav nisva več soigralca," je o paktu s francoskim zvezdnikom Nikolo Karabatićem povedal slovenski reprezentant. Pred devetimi leti sta bila oba člana Montpellierja, danes je Kavtičnik še član tega francoskega kluba, Karabatić pa nosi dres Paris Saint-Germaina.

Kavtičnik, ki je ligo prvakov osvojil leta 2007s Kielom, se bo v polfinalu letošnjega zaključnega turnirja – tega odkar je bil sprejet format final four gosti Köln – s soigralci pomeril z branilci naslova, skopskim Vardarjem. Ta se je na zaključni turnir prebil s tem, ko je v četrtfinalu porazil prav Kiel, medtem ko je bil Montpellier boljši od še enega nemškega predstavnika, Flensburga.

V večernem polfinalu bo Karabatićev PSG obračunal z Nantesom. Parižani so v četrtfinalu pripravili manjšo senzacijo in izločili Kielce Uroša Zormana in Dena Bombača, Nantes pa je bil boljši od danskega Skjerna.

Zmagovalca polfinalov se bosta v nedeljo ob 18. uri spopadla za naslov evropskega klubskega prvaka, poraženca popoldne za tretje mesto.