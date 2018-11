Celjani na pomembno gostovanje, njihov veliki tekmec odščipnil točko Nantesu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Celjani bodo v nedeljo ob 17. uri gostovali pri Zaporožju in iskali pomembne točke.

V skupini B je vodilni PSG po osmih zmagah sploh prvič izgubil. Na derbiju ga je s 33:32 ugnal slovenski Szeged. Matej Gaber je ob veliki zmagi dosegel tri zadetke, Mario Šoštarič, Dean Bombač in Nik Henigman pa v statistiko niso vpisali gola.

Velik tekmec Celjanov v boju za napredovanje je gostil Nantes in remiziral s 27:27. Urh Kastelic je branil za hrvaško moštvo, Gregor Potočnik pa je dosegel dva zadetka.

Derbi s kar 78 goli

V skupini A sta v soboto Meškov Brest in Vardar remizirala (31:31), Simon Razgor je za Meškov prispeval tri zadetke, Vid Poteko nobenega, Staš Skube je za Vardar enkrat zatresel mrežo nasprotnika, Gregor Ocvirk pa se ni vpisal med strelce.

Na drugem "slovenskem obračunu" je Barcelona Jureta Dolenca z 42:36 premagala Kielce Blaža Janca in se še utrdila na prvem mestu. Dolenc je k zmagi prispeval gol, Jan, ki s soigralci zaseda drugo mesto, pa ob porazu pet zadetkov.

Veszprem (Borut Mačkovšek, Dragan Gajić, Blaž Blagotinšek in Gašper Marguč) je že sredi tedna z 29:25 premagal Rhein-Neckar Löwen. Mačkovšek je k zmagi prispeval tri zadetke, Gajić dva, preostala pa po enega. Za Veszprem je bila to peta zmaga, prav toliko jih imajo Nemci.

Skubetovi ostajajo na prvem mestu

V skupini C je vodilni Bjerringbro-Silkeborg Sebastiana Skubeta (brez zadetka) in vratarja Aljoše Rezarja, ki je stal v vratih, s 33:29 premagal Metalurg s sedmimi zadetki razigranega Aleksandra Špendeta in Mihe Pučnika (en zadetek).

Matevž Skok in Aljoša Čudić sta z drugim Sportingom s 34:28 premagala Bešiktaš in oba dobila priložnost med vratnicama. Januš Lapajne pa je ob porazu tretjega Tatrana iz Prešova (26:38) pri Čehovskih medvedih dvakrat zadel.

Slovenca s Poljaki na vrh

Igor Žabić in Žiga Mlakar sta z vodilno Wislo s 25:23 premagal Ademar Leon, prvi je dvakrat zadel, drugi se ni vpisal med strelce.

Skupina A

Skupina B

Skupina C Skupina D

