Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometašice Krima Mercatorja bodo v četrtem krogu skupinskega dela lige prvakinj v nedeljo gostovale pri ekipi Herning-Ikast. Slovenske prvakinje so sezono odlično začele, po treh krogih so še stoodstotne enako kot njihove nasprotnice v četrtem dejanju te sezone. Ostale tri tekme skupine B so bile odigrane že v soboto, tretjo zmago je dosegla ekipa Esbjerga, ki je z 38:37 premagala Vipers Kristiansand.