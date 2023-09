Krimovke na derbiju stoodstotnih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometašice Krima Mercatorja bodo v četrtem krogu skupinskega dela lige prvakinj v nedeljo gostovale pri ekipi Herning-Ikast. Slovenske prvakinje so sezono odlično začele, po treh krogih so še stoodstotne enako kot njihove nasprotnice v četrtem dejanju te sezone.

Krimovke blestijo v uvodnem delu najbolj imenitnega klubskega tekmovanja na stari celini. Po zmagah nad poljskim Lubinom in danskim Esbjergom so prejšnji konec tedna v Stožicah z odlično predstavo v obrambi premagale še tradicionalne tekmice iz madžarske prestolnice Ferencvaros, po tretji zmagi pa so na vrhu skupine B.