Liga prvakinj, 14. krog

Rokometašice Krima za evropsko slovo z vodilnim Brestom

Rokometašice Krima bodo odigrale svojo zadnjo tekmo v ligi prvakinj v sezoni 2025/26. Za slovo od Evrope jih čaka vodilna ekipa iz Bresta. Na slovensko-francoskem dvoboju, ki se bo v dvorani Tivoli v soboto začel ob 18. uri, bo zadnjo mednarodno tekmo odigrala dolgoletna nosilka igre ljubljanske ekipe Tamara Mavsar.

Ljubljansko zasedbo v zadnjem krogu čaka izjemno močna ekipa iz Bresta, za katero igra tudi najučinkovitejša slovenska reprezentančna igralka vseh časov Ana Gros. Ta bo po koncu sezone - tako kot Tamara Mavsar - končala svojo bogato športno kariero.

Francozinje v slovensko prestolnico prihajajo motivirane, za neposredno napredovanje v četrtfinale potrebujejo vsaj točko, z dvema pa bi osvojile prvo mesto.

V skupini B je pred zadnjim krogom v vodstvu Brest z 20 točkami. Odense je zbral 19, Bukarešta in Ferencvaros po 18, Ikast 16, Podravka sedem, Krim pet, Sola pa eno točko.

Liga prvakinj, 14. krog

Sobota, 21 februar:

Nedelja, 22. februar:

Lestvici 

