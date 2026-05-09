Mlinotestu tretje mesto na zaključnem pokalnem turnirju

Rokometašice Mlinotesta so osvojile končno tretje mesto v pokalnem tekmovanju, potem ko so v malem finalu zaključnega turnirja v Kopru premagale domačo zasedbo z 31:26 (15:13). Ob 18. uri se bosta za naslov pomerila Ljubljana in Krim OTP Group Mercator.

Ajdovke so primorski obračun dobile po tem, ko so tekmice strle v drugem polčasu. Prvi je bil kar izenačen, čeprav so bile igralke Mlinotesta večino časa v rahli prednosti. V drugem pa so do 46. minute pobegnile na +7, to pa je bilo dovolj za relativno mirno končnico dvoboja.

Pri Mlinotestu je Natalija Grandič dosegla osem golov, Ivona Barukčić pa šest, pri Koprčankah pa je s šestimi izstopala Anja Kolobarić.

Ljubljana je v petkovem polfinalu ugnala Mlinotest z 29:24, krimovke pa so kar z 52:17 odpihnile Koper. Krim lovi svojo 30. pokalno lovoriko, sicer pa so se jih doslej veselili le še pri Mlinotestu v sezoni 2023/24 in Olimpiji v sezonah 1991/92 in 1997/98.