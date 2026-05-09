STA

9. 5. 2026,
16.50

pokal Slovenije rokomet

Sobota, 9. 5. 2026, 16.50

Rokometni pokal Slovenije, finale in tekma za 3. mesto (ž)

Mlinotestu tretje mesto na zaključnem pokalnem turnirju

rokometna žoga | Foto Matic Klanšek Velej/Sportida

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Rokometašice Mlinotesta so osvojile končno tretje mesto v pokalnem tekmovanju, potem ko so v malem finalu zaključnega turnirja v Kopru premagale domačo zasedbo z 31:26 (15:13). Ob 18. uri se bosta za naslov pomerila Ljubljana in Krim OTP Group Mercator.

Ajdovke so primorski obračun dobile po tem, ko so tekmice strle v drugem polčasu. Prvi je bil kar izenačen, čeprav so bile igralke Mlinotesta večino časa v rahli prednosti. V drugem pa so do 46. minute pobegnile na +7, to pa je bilo dovolj za relativno mirno končnico dvoboja.

Pri Mlinotestu je Natalija Grandič dosegla osem golov, Ivona Barukčić pa šest, pri Koprčankah pa je s šestimi izstopala Anja Kolobarić.

Ljubljana je v petkovem polfinalu ugnala Mlinotest z 29:24, krimovke pa so kar z 52:17 odpihnile Koper. Krim lovi svojo 30. pokalno lovoriko, sicer pa so se jih doslej veselili le še pri Mlinotestu v sezoni 2023/24 in Olimpiji v sezonah 1991/92 in 1997/98.

