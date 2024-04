Slovenija bo dobila nove pokalne zmagovalce

V Trebnjem bodo danes okronali nove zmagovalce rokometnega pokala. Za svojo prvo lovoriko se bosta borili ekipi Trima Trebnjega in Slovenj Gradca, ki sta imeli v petek v polfinalu različno delo. Trebanjci so do zadnje sekunde trepetali za zmago proti Kopru, medtem ko Korošci niso imeli večjih težav proti Krki, zmagali so za devet golov.