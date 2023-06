Trije Slovenci v boj za prestižno evropsko krono

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ta konec tedna bo postal znan prvak rokometne lige prvakov. Današnja polfinalna para na zaključnem turnirju najboljše četverice v Lanxess Areni sta Magdeburg z Markom Bezjakom in Barcelona Blaža Janca ter Domna Makuca (15.15) in PSG - Kielce (18.00). Ob tem bosta slovenske barve predstavljala še najboljša slovenska sodnika v zadnjih letih Bojan Lah in David Sok, ki bosta delila pravico na nedeljskem finalu.