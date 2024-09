Janc na kraju, kjer je pustil velik pečat

S tretjim krogom se nadaljuje tekmovanje v rokometni ligi prvakov. Aalborg z Aleksom Vlahom bo gostil Magdeburg, Zagreb Aleksa Kavčiča bo na delu pri Kolstadu, še stoodstotno Barcelono z Blažem Jancem in Domnom Makucem čaka gostovanje na Poljskem pri Kielcah, kjer je med leti 2017 in 2020 igral Janc in pustil velik pečat.