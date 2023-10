V živo: Krimovke doma proti aktualnim prvakinjam

Ljubljanska zasedba je do tritedenske prekinitve prikazala sijajne predstave. Na uvodnih treh tekmah je premagala poljski Lubin, danski Esbjerg in madžarski Ferencvaros ter v gosteh tesno izgubila proti vodilnemu in neporaženemu danskemu Ikastu.

Slovenske rokometne prvakinje so po štirih krogih na visokem drugem mestu, njihove tokratne tekmice pa imajo razmerje v zmagah in porazih 2-2, potem ko so premagale Ferencvaros in Lubin ter izgubile proti Ikastu in Esbjergu.