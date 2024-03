Slovenci opravili svoj del posla, zdaj pa sledi mučno čakanje

Slovenska rokometna reprezentanca je odigrala zadnjo tekmo olimpijskega kvalifikacijskega turnirja v Granollersu in z 32:27 premagala Bahrajn. Za uvrstitev na olimpijske igre bo pomemben tudi razplet druge tekme med Španijo in Brazilijo.

Nedelja, 17. marec:

Slovenci so si z visokim porazom proti Špancem (22:32) v petek otežili pot do Pariza. O svoji usodi zdaj ne odločajo več sami, saj bi zmaga Brazilije proti Španiji razblinila upe čete Uroša Zormana, ki je svoje nedeljsko delo opravila z odliko in brez večjih težav premagala Bahrajn.

Slovenci so na tretji kvalifikacijski tekmi popravili vtis po visokem porazu proti Španiji v petek. Po hladnem začetku tekme, ko je Bahrajn vodil s 3:0, so prišli v vodstvo po šestih minutah in ga zatem več niso izpustili iz rok.

Razlika ob polčasu je bila pet golov. V drugem polčasu so po počasnem startu sicer tekmecem dovolili, da so zaostanek zmanjšali na tri, a nato v zadnjih 15 minutah znova prevzeli pobudo. Prvi strelec Slovenije je bil Aleks Vlah z osmimi zadetki, Klemen Ferlin je v vratih zaustavil 12 strelov.

Foto: RZS

Vozovnico za olimpijske igre v Parizu si bosta zagotovili najboljši reprezentanci turnirja. Slovenci se bodo na poletni športni veledogodek uvrstili glede na razplet obračuna med Španijo in Brazilijo, ki se bo začel ob 17.45.

Sloveniji nikakor ne bi odgovarjala zmaga Južnoameričanov, naj si bo ta z minimalno ali visoko razliko vse tja do 19 zadetkov. V tem primeru bi namreč prišlo do kroga treh ekip s štirimi točkami, zavoljo visokega poraza proti Španiji pa bi najkrajšo potegnili ravno slovenski rokometaši. V kolikor bo Brazilija izgubila proti gostiteljem tekmovanja, bo za slovensko napredovanje zadoščala že točka. Na obračunu proti Bahrajnu, ki prav tako še ima nekaj minimalnih možnosti za napredovanje (ob porazu Brazilije bi moral Slovenijo premagati za vsaj dva zadetka), zanje štejeta le dve točki, šele nato pa bodo pogledovati proti razpletu zadnje tekme v Granollersu.

Kvalifikacije za olimpijske igre, 3. krog:

Nedelja, 17. marec:

Lestvica: