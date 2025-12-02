Torek, 2. 12. 2025, 11.30
9 minut
Rokomet, evropska liga, šesti krog
Slovan za biti ali ne biti
Pred rokometaši LL Grosista Slovana je odločilna tekma v evropski ligi. Za napredovanje v glavni del tekmovanja na današnji tekmi, ki se bo v Stožicah pričela ob 20.45, jim tudi morebitna zmaga ali remi proti vodilnim tekmecem iz danskega Aarhusa ne bo dovolj, upati morajo tudi na ugoden razplet druge tekme v predmestju Barcelone.
Slovenski državni in pokalni prvak iz minule sezone je na dosedanjih petih mednarodnih tekmah dosegel dve zmagi in doživel tri poraze ter je na tretjem mestu v skupini C. V glavni del se je že uvrstil Aarhus z osmimi točkami, španski Granollers je zbral pet, LL Grosist Slovan štiri, romunska Baia Mare pa tri točke.
Ljubljanska ekipa lahko na napredovanje upa le v primeru zmage, morebiti celo neodločenega izida, njena usoda pa bo nato odvisna od špansko-romunskega klubskega obračuna v Granollersu, ki se bo prav tako začel ob 20.45.
V primeru ljubljanske zmage mora dve točki osvojiti tudi Granollers, če želi napredovati v glavni del, v primeru neodločenega izida v Kataloniji pa bo zaradi enakega števila točk, a boljše razlike v golih, v prednosti ljubljanska zasedba.
A možnosti za napredovanje ima tudi Baia Mare, v primeru zmage romunske ekipe pa bo njena usoda nato spet odvisna od razpleta dvoboja v Ljubljani.
Evropska liga, šesti krog:
Torek, 2. december:
Lestvica skupine C:
1. Skanderborg 5 tekem – 8 točk
2. Granollers 5 – 5
.........................................
3. Slovan 5 – 4
4. Minaur Baia Mare 5 – 3