Rokomet, evropska liga, šesti krog

Slovan za biti ali ne biti

Slovan čaka boj za napredovanje.

Foto: Jure Banfi

Slovan čaka boj za napredovanje.

Foto: Jure Banfi

Pred rokometaši LL Grosista Slovana je odločilna tekma v evropski ligi. Za napredovanje v glavni del tekmovanja na današnji tekmi, ki se bo v Stožicah pričela ob 20.45, jim tudi morebitna zmaga ali remi proti vodilnim tekmecem iz danskega Aarhusa ne bo dovolj, upati morajo tudi na ugoden razplet druge tekme v predmestju Barcelone.

Slovenski državni in pokalni prvak iz minule sezone je na dosedanjih petih mednarodnih tekmah dosegel dve zmagi in doživel tri poraze ter je na tretjem mestu v skupini C. V glavni del se je že uvrstil Aarhus z osmimi točkami, španski Granollers je zbral pet, LL Grosist Slovan štiri, romunska Baia Mare pa tri točke.

Ljubljanska ekipa lahko na napredovanje upa le v primeru zmage, morebiti celo neodločenega izida, njena usoda pa bo nato odvisna od špansko-romunskega klubskega obračuna v Granollersu, ki se bo prav tako začel ob 20.45.

V primeru ljubljanske zmage mora dve točki osvojiti tudi Granollers, če želi napredovati v glavni del, v primeru neodločenega izida v Kataloniji pa bo zaradi enakega števila točk, a boljše razlike v golih, v prednosti ljubljanska zasedba.

A možnosti za napredovanje ima tudi Baia Mare, v primeru zmage romunske ekipe pa bo njena usoda nato spet odvisna od razpleta dvoboja v Ljubljani.

Uroš Zorman, LL Grosist Slovan
Sportal Rokometaši Slovana upajo na napredovanje v evropski ligi

Evropska liga, šesti krog: 

Torek, 2. december:

Lestvica skupine C:

1. Skanderborg 5 tekem – 8 točk
2. Granollers 5 – 5
.........................................
3. Slovan 5 – 4 
4. Minaur Baia Mare 5 – 3

Preberite še:

Miha Zarabec
Sportal Zarabec, Janc in soigralci do odmevne zmage, Barcelona slavila osmič
Uroš Zorman rokomet evropska liga RK Slovan LL Grosist Slovan
