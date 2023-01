Prvi veliki test za Zormanovo četo

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo v tem tednu igrala dve prijateljski tekmi z Madžarsko v okviru priprav za nastop na svetovnem prvenstvu med 11. in 29. januarjem na Poljskem in Švedskem. Prva medsebojna tekma z vzhodnimi sosedi se bo v Ljutomeru danes začela ob 18. uri, povratna pa bo v soboto ob 16. uri v Veliki Kaniži. "Pričakujem, da bomo dogovore na tekmi prenesli tudi na igrišče. Obe tekmi bosta prikaz, česa smo zmožni v danem trenutku oziroma pri čem naša igra še nekoliko peša," je pred tekmo dejal slovenski selektor Uroš Zorman.

Slovenski rokometni prvokategorniki so se v ponedeljek zbrali v Mali Nedelji. V bližnjem Ljutomeru intenzivno pilijo podrobnosti pred jubilejnim desetim nastopom na svetovnem prvenstvu. "Veseli me, da po novem letu ni bilo novih odpovedi igralcev zaradi težav s poškodbami. Na sklepni del priprav so prišli vsi povabljeni igralci. Njihova zavzetost na treningih je na najvišji mogoči ravni, prav vsi kažejo veliko željo, tudi energija je prava," je na današnjem medijskem dogodku pred četrtkovo tekmo z Madžarsko uvodoma dejal slovenski selektor Uroš Zorman.

"Proti Madžarom bomo v igri preizkusili naše taktične različice tako v obrambi kot napadu. Izid ne bo v ospredju, na obeh tekmah pa gremo na zmago. Slovenija je v zadnjem obdobju v rezultatski krizi, stekel je tudi postopek pomlajevanja reprezentance, po mojem mnenju pa je še vedno med najboljšimi desetimi na svetu. Pričakujem, da se bodo moji varovanci na obeh tekmah držali dogovorov iz slačilnice," je dodal Zorman.

Dober pokazatelj trenutne forme

Z Madžarsko je tesno povezanih kar nekaj slovenskih reprezentantov. Blaž Blagotinšek je tam več let branil barve Veszprema, pred kratkim pa se je preselil v Nemčijo. "Madžarska je odlična reprezentanca, ki igra dober in hiter rokomet. Tekmi bosta za našo reprezentanco dober pokazatelj, kje trenutno smo," je prepričan specialist za obrambne naloge.

Še kako dobro testne tekmece pred odhodom na Poljsko, kjer bo slovenska vrsta preživela uvodni in morebitni drugi del svetovnega prvenstva, pozna tudi Grega Krečič, ki je tretjo sezono član madžarskega Csurgoia. "V reprezentanci so me fantje izjemno toplo sprejeli. Počutim se odlično in komaj čakam prvi tekmi," je navdušeno povedal levoroki novinec na pripravah članske reprezentance in pristavil: "Precej igralcev Madžarske poznam, saj trenutno tam igram tretjo sezono. Ima kakovosten kader z dobrimi ostrostrelci, krožnimi napadalci in vratarji."

Seznam bo znan v ponedeljek

Tekmi bosta dobra priprava na bližajoče se svetovno prvenstvo, Slovenija se bo v prvem delu v skupini B v Katovicah pomerila s Francijo, Poljsko in Savdsko Arabijo, napredovanje v glavni del tekmovanja pa si bodo izborile tri izbrane vrste. Prva tekma Slovenijo čaka 12. januarja proti Savdski Arabiji. Zorman bo dokončen seznam potnikov za svetovno prvenstvo med 11. in 29. januarjem sporočil v ponedeljek. V Katovice bo v torek popeljal 18 igralcev, v Prlekiji pa trenutno pod njegovim vodstvom vadi 22 igralcev.

Pripravljalni tekmi na SP 2023 Četrtek, 5. januar, Ljutomer:

18.00 Slovenija - Madžarska Sobota, 7. januar, Madžarska, Velika Kaniža:

16.00 Madžarska - Slovenija

