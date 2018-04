V živo: Krimovke in Zagorjanke v boju za pokalno lovoriko

Pokal Slovenije, zaključni turnir

V finalu Pokala Slovenije na Kodeljevem se pravkar merijo rokometašice favoriziranega Krima Mercatorja in Zagorja. Prve so v polfinalu zanesljivo odpravile tekmice Z'dežele, druge pa so bile s 24:19 boljše od Ljubljane. V nedeljski tekmi za tretje mesto so Celjanke s 36:30 premagale Ljubljančanke.