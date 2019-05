V Novem mestu za pokalno lovoriko v rokometu

Tekma med celjskim in velenjskim moštvom se bo v soboto pričela ob 17. uri, tri ure kasneje pa bo na sporedu še dolenjski polfinalni obračun Sviš Ivančna Gorica - Krka.

Celjski rokometaši v državnem prvenstvu odločno korakajo k 23. naslovu. Štiri kroge pred koncem končnice od 1. do 6. mesta imajo pet točk prednosti pred drugouvrščenimi Velenjčani, medtem ko tretjeuvrščeni Ribničani zaostajajo že šest točk. Izbranci Tomaža Ocvirka so glavni favoriti tudi za končno zmago v pokalnem tekmovanju, v tem primeru bi v svojo vitrino shranili osmo zaporedno in 22. tovrstno lovoriko.

Finale pred finalom ...

Bolj ali manj je jasno, da bo sobotni prvi polfinalni obračun v dvorani Marof nekakšen finale pred finalom. V velenjskem taboru upajo, da bodo končali neugodno tradicijo in prvič po decembru 2013 ukanili tradicionalne tekmece iz Savinjske doline, ki pa bodo naredili vse, da zadržijo primat najboljših na domačih tleh, čeravno jim je v začetku sezone - tedaj jih je vodil Branko Tamše - na tukajšnjem parketu pošteno spodrsnilo. Na obračunu slovenskega superpokala so jih namreč presenetili novomeški rokometaši in zmagali s 23:22.

... in lokalni derbi

Gostitelji turnirja so v državnem prvenstvu zaostali za svojimi cilji in se niso uvrstili v skupino za prvaka, konec tega tedna pa bodo naredili vse, da se drugo leto zaporedoma prebijejo v veliki finale in ponovijo dosežek z lanskega pokalnega turnirja v Ljutomeru. Za izbrance domačega trenerja Roberta Cvikla, ki je ob koncu rednega dela zamenjal Mirka Skoka, je ta cilj povem dosegljiv, v obračunu proti lokalnim tekmecem iz Ivančne Gorice, ki bodo po koncu sezone izpadli iz prvoligaške druščine, so namreč absolutni favoriti.

Celjska ekipa je z 21. naslovi najbolj uspešna ekipa v pokalnem tekmovanju. Na drugem mestu je koprska s tremi naslovi, po enkrat so zmagali Gold Club Hrpelje, Gorenje Velenje in Mobitel Prule 67.

Zaključni turnir Pokala Slovenije: Sobota, 11. maj:

Polfinale:

17.00 Gorenje Velenje - Celje Pivovarna Laško

20.00 Sviš Ivančna Gorica - Krka Nedelja, 12. maj:

14.00 tekma za 3. mesto

17.00 finale

Dozdajšnji pokalni zmagovalci: 2017/18 Celje Pivovarna Laško

2016/17 Celje Pivovarna Laško

2015/16 Celje Pivovarna Laško

2014/15 Celje Pivovarna Laško

2013/14 Celje Pivovarna Laško

2012/13 Celje Pivovarna Laško

2011/12 Celje Pivovarna Laško

2010/11 Cimos Koper

2009/10 Celje Pivovarna Laško

2008/09 Cimos Koper

2007/08 Cimos Koper

2006/07 Celje Pivovarna Laško

2005/06 Celje Pivovarna Laško

2004/05 Gold Club Hrpelje

2003/04 Celje Pivovarna Laško

2002/03 Gorenje Velenje

2001/02 Mobitel Prule 67

2000/01 Celje Pivovarna Laško

1999/00 Celje Pivovarna Laško

1998/99 Celje Pivovarna Laško

1997/98 Celje Pivovarna Laško

1996/97 Celje Pivovarna Laško

1995/96 Celje Pivovarna Laško

1994/95 Celje Pivovarna Laško

1993/94 Celje Pivovarna Laško

1992/93 Celje Pivovarna Laško

1991/92 Celje Pivovarna Laško

