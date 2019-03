Krimovke zanesljivo v finalu pokala

Rokometašice Krima Mercatorja so se pričakovano uvrstile v finale pokala Slovenije, potem ko so v Celju v prvem polfinalu ugnale Velenje s 46:20 (23:7). Ljubljančanke se bodo v nedeljskem finalu merile z boljšim iz dvoboja Krka - Ž.U.R.D. Koper, ki se bo začel ob 18. uri. Krimovke le dvakrat od osamosvojitve niso slavile v pokalu.

Igralke Krima Mercatorja so v dvorani Golovec vodile od začetka do konca obračuna, strelsko pa so bile najbolj razpoložene Tamara Mavsar z 11 goli ter Tjaša Stanko, Nina Zulić in Olga Perederij s po šestimi. Pri Velenjčankah je Nika Oder prispevala pet zadetkov.

Krimovke so absolutne gospodarice slovenskega rokometnega prostora. V tem tekmovanju so od osamosvojitve naprej le dvakrat ostale praznih rok, v letih 1992 in 1998 so smetano pobrale njihove mestne tekmice iz Olimpije.