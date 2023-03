Ormož po hudem boju izločil Trebanjce, zvečer veliki derbi za vstopnico na zaključni turnir

Znana sta prva kluba, ki sta si zagotovila vstopnico za zaključni turnir rokometnega pokala Slovenije. Rokometaši Ormoža so po hudem boju in podaljšku izločili Trebanjce, Novomeščani pa s 30:23 Maribor. Zvečer se bodo pomerili rokometaši Celja Pivovarne Laško in Gorenja Velenja. Ekipi sta se nazadnje srečali konec februarja, ko so bili v ligi NLB z 28:22 boljši Celjani. Koper pa bo gostoval pri edinem drugoligašu med četrtfinalno druščino, Kočevju.