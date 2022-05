Velenjčani pred finalom: "Z zmago bi rešili sezono"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Velenjčani so se veselili na zadnjem pokalnem tekmovanju leta 2019. Foto: Grega Valančič/Sportida

Rokometaši Urbanscape Loke in velenjskega Gorenja so se prek sobotnih polfinalnih tekem prebili v veliki finale zaključnega turnirja za pokal Slovenije. Najbolj prestižna tekma v tem tekmovanju se bo v športni dvorani v Slovenj Gradcu pričela ob 17.30.

Velenjčani so na sobotnem polfinalnem rokometnem posladku na kolena položili največje domače tekmece iz Celja in 21-kratne pokalne prvake premagali z 32:30, medtem ko so Škofjeločani ugnali tekmece iz Dobove s 25:20.

"Danes nas čaka nova zahtevna tekma. Utrujenost bo prišla za nami, a kljub temu vemo, kaj nam ta tekma pomeni – z zmago bi rešili sezono in osvojili eno izmed lovorik, potem ko smo si v ligi NLB privoščili preveč spodrsljajev. Čestitke vsem soigralcem za izjemno borbo in nepopustljivost skozi celotno tekmo. V finalu je treba vse to ponoviti," je pred tekmo dejal vratar Velenjčanov Emir Taletović.

Gregor Cvijić bo v finalu z Urbanscape Loko skušal presenetiti velenjsko Gorenje. Foto: Vid Ponikvar

Svojo računico imajo tudi rokometaši Loke. "Mi smo v Slovenj Gradec prišli odigrati dve dobri tekmi. Prva je za nami, v nedeljo nas čaka nov preizkus, ki ga bomo odigrali po najboljših močeh in nato pogledali rezultat na semaforju," pa je pred obračunom dejal trener Škofjeločanov Gregor Cvijić.

Rokometna zveza Slovenije v minulih dveh sezonah zaradi pandemije novega koronavirusa ni priredila pokalnega tekmovanja. Zadnji zmagovalci v tem tekmovanju iz Velenja bodo danes naskakovali svojo tretjo pokalno zmago po letih 2003 in 2019, Škofjeločani pa so se prvič uvrstili v veliki finale.

Tekma za tretje mesto med osmoljenci polfinalnih obračunov iz Dobove in Celja se bo danes pričela ob 15. uri, veliki finale med Velenjčani in Škofjeločani pa ob 17.30.