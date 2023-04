Ajdovkam mali finale, Krim favorit v velikem

Rokometašice Mlinotesta so osvojile tretje mesto na zaključnem turnirju za slovenski pokal v Ajdovščini, potem ko so premagale Zvezdo iz Logatca s 40:16 (22:6). Finalna tekma Krim Mercator - Trgo ABC Izola se bo začela ob 17.30.

Krim je v sobotnem polfinalu premagal Mlinotest iz Ajdovščine s 30:20, medtem ko je bila Izola na prvi polfinalni tekmi boljša od Zvezde iz Logatca z 29:25.

Gostiteljice letošnjega pokalnega tekmovanja so bile na sobotnem "finalu pred finalom" favoriziranim Krimovkam povsem enakovredne do 45. minute, v zadnjem obdobju tekme pa jim je zmanjkalo moči. Na nedeljski tekmi za tretje mesto pa so bile za razred boljše od Logatčank, po polovici tekme je njihova prednost znašala 16 golov, na koncu pa +24. Pri Mlinotestu sta bili najbolj učinkoviti Nuša Fegic z osmimi in Urša Zelnik s sedmimi goli, pri Zvezdi pa Lea Berzelak s tremi zadetki.

Glavne favoritinje za naslov so rokometašice Krim Mercatorja, ki tako v domačem prvenstvu kot v pokalnem tekmovanju v tej sezoni naskakujejo svojo 28. lovoriko. Edina ženska profesionalna rokometna ekipa na slovenskih tleh iz Ljubljane je doslej le dvakrat ostala praznih rok v domačem pokalnem tekmovanju, v letih 1992 in 1998 je smetano pobrala Olimpija.