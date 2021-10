Slovenke še drugič proti Norveški

Slovenke so pokal EHF - v njem nastopajo vse tri gostiteljice evropskega prvenstva prihodnje leto v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori ter evropske prvakinje z Norveške, ki so si že zagotovile nastop na zaključnem turnirju in ne nastopajo v tem kvalifikacijskem ciklusu - odprle z visokim porazom proti dvakratnimi olimpijskimi, trikratnimi svetovnimi in osemkratnimi evropskimi prvakinjami z Norveške, ki so absolutne favoritinje tudi na današnji tekmi.

Črnogorski strokovnjak na slovenski klopi Dragan Adžić na prvi tekmi v Skandinaviji ni mogel računati na poškodovano Ano Gros in obolelo Elizabeth Omoregie. Ostrostrelka Grosova zavoljo poškodbe stegenske mišice ne bo igrala niti na današnji tekmi, Omoregiejeva pa je v slovenskem kadru.