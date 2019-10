Po derbiju, ki to ni bil: Sramotno, da smo v nedeljo odigrali korektno, zdaj pa ...

Rokometaši Celja so na sredinem obračunu visoko, s 33:21, odpravili Velenje. Po tekmi pa priznali, da so pričakovali boljšo predstavo nasprotnikov.

Na sredini tekmi 6. kroga lige NLB bi morali gledalci spremljati derbi kroga med Celjani in njihovimi največjimi domačimi tekmeci iz Velenja, a so videli vse prej kot derbi. Gostitelji so prevladovali v vseh elementih, Velenjčani pa niso zmogli dohajati domačega ritma. Po visoki zmagi s 33:21 so Pivovarji priznali, da so pričakovali boljšo igro nasprotnikov, Velenjčani pa, da preprosto niso bili pravi.

Okoli 1.200 ljubiteljev rokometa je v sredo v dvorani Zlatorog bolj kot ne spremljalo simultanko državnih prvakov. Kapetan Gorenja Velenja David Miklavčič je resda prvi zatresel mrežo tekmeca, a to je bilo edino vodstvo Velenjčanov na tekmi, na kateri so v vseh pogledih prevladovali Celjani.

Izbranci Tomaža Ocvirka so namreč hitro zagospodarili na igrišču in pokazali, v katero smer bo šlo srečanje. Ob polčasu so vodili za pet, nato pa prednost le še višali. Ocvirk je tako pred nedeljskim gostovanjem Celja pri zvezdniškem PSG lahko tudi spočil nekatere nosilce igre in več priložnosti ponudil tudi mlajšim. Ti so zaupanje dodobra izkoristili in ohranjali visoko prednost, ki je na koncu znašala 12 golov (33:21).

Niso pričakovali tako lahkega velenjskega plena

"Nismo pričakovali tako suverene zmage, a pokazal se je naš odnos, velika borbenost in želja vsakega posameznika, da prikaže tisto najbolje, kar zna. To nam je uspelo. Hkrati je to kazalnik, kako se lotiti naslednjih tekem. Vsi, ki so vstopili, so dali svoj prispevek k zmagi, delali smo malo napak. To je ključ do zmag," je vratar Celjanov Klemen Ferlin v klubski diktafon priznal, da ni pričakoval tako lahkega velenjskega plena.

Vratar Klemen Ferlin je pričakoval težje delo. Upa, da so se s soigralci naučili česa tudi za težje tekme, ki prihajajo v ligi prvakov, v kateri po treh tekmah še nimajo točke. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ferlin upa, da bodo določene dejavnike s te tekme, ko niso popuščali tudi ob visoki prednosti, prenesli na evropske. V ligi prvakov jih po treh ničlah v nedeljo čaka nov zahteven preizkus, gostovali bodo pri favoriziranem PSG, ki je po treh obračunih pri maksimalnem izkupičku točk.

Trener Velenjčanov Zoran Jovičić je priznal, da niso bili pravi že od prve minute. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Od prvega trenutka niso bili pravi

"Danes je bilo Celje boljše v vseh fazah igre. Mi od prvega trenutka dalje nismo bili pravi, nismo prikazali svoje igre, tako da je zmaga povsem zasluženo ostala v Celju. Težko je karkoli reči v tem trenutku. Mi moramo čim prej pozabiti na to tekmo in se pripraviti na naslednjo, ki nas čaka v nedeljo," je po visokem porazu dejal trener Gorenja Zoran Jovičić, ki misli zdaj usmerja na povratno nedeljsko tekmo 2. kroga pokala EHF z Metaloplastiko, na kateri bodo njegovi varovanci doma branili lepo prednost s prvega obračuna (34:24).

"Sramotno je, da smo lahko v nedeljo odigrali korektno tekmo v Srbiji, tam smo pokazali obraz, ki si ga vsi želimo, do tega danes, ko nam ni steklo ne v obrambi ne v napadu," je bil do pristopa Velenjčanov kritičen vratar Emir Taletović. Foto: Jurij Vodušek/Sportida

Žal mu je, da so prikazali takšen obraz

Na igro in pristop, ki so ju pred dnevi prikazali v Šabcu, je po visokem porazu v pogovoru za uradno spletno stran spomnil član Velenja Emir Taletović, ki ni skrival razočaranja: "Danes nam igra nikakor ni stekla. Ni bilo prave obrambe, tudi v napadu smo imeli velike težave. Uspešno so ustavljali vse naše napade, poskušali smo zadevati na silo, ampak nam je tudi celjski vratar povzročal dodatne težave. Žal mi je, da smo prikazali takšno igro. Sramotno je, da smo lahko v nedeljo odigrali korektno tekmo v Srbiji, tam smo pokazali obraz, ki si ga vsi želimo, do tega danes, ko nam ni steklo ne v obrambi ne v napadu. Zato je tudi razlika na koncu takšna, kot je."

Velenjčani bodo nedeljsko povratno tekmo 2. pokala EHF odigrali v nedeljo ob 19. uri.

Celjani pri šestih zmagah, Velenjčani pri dveh Državni prvaki imajo po šestih tekmah državnega prvenstva maksimalnih 12 točk, medtem ko so Velenjčani pri zgolj dveh zmagah. Lestvica:

