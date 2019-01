Nemci in Hrvati za biti ali ne biti, Švedi in Danci lovijo četrto zmago

Tretji dan drugega dela svetovnega prvenstva v rokometu bo prinesel novo poslastico. V večernem dvoboju v skupini I se bosta za pomembni točki v boju za polfinalno vstopnico pomerili Hrvaška in Nemčija. Nemci so po treh obračunih s petimi točkami na drugem mestu, Hrvati so tretji s točko manj. V isti skupini se bosta srečali še Španija in Brazilija, ki imata izredno majhne možnosti za preboj v polfinale. V skupini II bodo Švedi proti Norvežanom poskušali še podaljšati niz neporaženosti in si praktično že zagotoviti mesto v polfinalu, v podobnem položaju so Danci, ki se bodo srečali z Egiptom.