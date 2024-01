Negotovost v slovenski reprezentanci

Čakanja je skoraj konec, slovenski rokometaši bodo v četrtek začeli z nastopi na evropskem prvenstvu, ki ga bo od 10. do 28. januarja gostila Nemčija. Slovenski selektor Uroš Zorman, ki so mu priprave močno krojile poškodbe njegovih varovancev, je na zadnjem druženju s predstavniki sedme sile pred odhodom v Berlin razkril, da bo v nemško prestolnico odpeljal 18 igralcev, a bo seznam objavil šele po zadnjem treningu v Ljubljani.

Le še slab dan loči slovensko rokometno reprezentanco do odhoda na njeno 14. evropsko prvenstvo, na katerem bo Slovenija svojo prvo tekmo odigrala v četrtek proti Ferskim otokom. Slovenci bodo v torek dopoldne iz Ljubljane preko Frankfurta odpotovali v Berlin, kjer bo zasedba Uroša Zormana igrala tekme prvega dela. Poleg obračuna s Ferskimi otoki Slovenijo v prvem delu v areni Mercedez-Benz čakata še dve tekmi, v soboto s Poljsko in nato v ponedeljek še z Nemčijo.

Slovenci so imeli v zadnjih dveh tednih priprav ogromno težav s poškodbami, že pred začetkom so odpadli Domen Makuc, ki je zaradi težav s kolenom že sklenil sezono, nato je moral Zorman zaradi težav s hrbtom prečrtati Blaža Janca, ahilovo tetivo pa si je strgal Stefan Žabić. Za nameček se je na tekmi s Črno goro poškodoval še Rok Ovniček, tako da je selektorju Zormanu na voljo ostalo še 19 igralcev.

V nemško prestolnico jih bo popeljal 18, dokončno odločitev o kadru pa bo sprejel po današnjem večernem treningu, saj je pod vprašajem pripravljenost Nika Henigmana, ki ima težave s poškodbo. "Videli bomo, kako se bo odzval in počutil na tem zadnjem treningu pred odhodom, potem pa bomo sprejeli odločitev. Dejstvo je, da na žalost, če se lahko tako izrazim, nisem imel pretiranega dela s sestavo ekipe, ker so nam delo pošteno krojile poškodbe. A tako pač je. Tudi pri pripravah nismo nikoli trenirali kompletni, a na koncu koncev nismo edini, ki smo v taki situaciji. Hkrati smo tega že navajeni, tako da moramo najti naš maksimum s kadrom, ki ga imamo," je dejal Zorman.

"Vesel sem, da so ti, ki so tu, pripravljeni in željni velikega tekmovanja. Na prvenstvo potujemo s pravo skupino. Nočem tarnati, a vedno bi lahko bilo še boljše," je dejal Zorman, ki je po prihodu iz pripravljalnega turnirja v Poreču svojim varovancem namenil dan počitka, zdaj pa je v mislih vseh le četrtek in začetek evropskega prvenstva.

Uroš Zorman bo v Berlin popeljal 18 rokometašev. Foto: Reuters

O menjavah ni razmišljal

Kljub številnim težavam s poškodbami slovenski selektor o morebitnih menjavah in dopolnitvah v ekipi ni razmišljal. "Do zdaj o tem nismo razmišljali, ker je praktično nemogoče in nesmiselno v tako kratkem času v sistem vpeljati nekoga povsem novega. Bomo pa videli, kako se bodo stvari odvijale v Berlinu, Nemčija ni daleč, tako da nam v vsakem trenutku lahko priskoči na pomoč kdo iz našega spiska. Še enkrat ponavljam, verjamem v fante, ki so v ekipi," je dejal slovenski selektor, ki se je ob vprašanju o zdravstvenem kartonu ostalih igralcev, ki jih ima na voljo, za trenutek kar malce zaustavil. "Verjetno bi prej odgovoril, če bi govoril o tem, kdo nima kakšnih posebnosti. Verjetno sem jaz še najbolj zdrav," je v šaljivem tonu odvrnil slovenski selektor.

Veliko govora je bilo pred začetkom priprav in med njimi sploh o položaju srednjega zunanjega, tudi o Mitji Jancu, ki letos navdušuje v dresu Celja Pivovarne Laško. "Časa po tej poškodbi Roka res ni veliko, tako da če bi zdaj v ekipo pripeljali nekoga povsem novega, ki ne pozna niti ene akcije, bi bilo v tem trenutku to nesmiselno. V to, kar imamo, zaupam, nikakor pa to ne pomeni, da si Mitja vpoklica ne bi zaslužil. S tem, kar imamo, bomo šli v boj. Prvenstvo je dolgo, bomo videli, kako se bodo stvari odvijale sproti," je še enkrat poudaril Zorman.

V slovenskem taboru o rezultatskih ciljih ne želijo preveč razpredati, tisti osnovni in jasen cilj je preboj v drugi del tekmovanja, ki bo Sloveniji namenil tudi, vsaj na papirju, lažjega tekmeca v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, saj bi Slovenci na ta način v kvalifikacije vstopili kot nosilci. A ob dobrem dnevu v pravem trenutku je na evropskem prvenstvu možno prav vse, poudarjajo v slovenskem taboru. "Iskreno še sami ne vemo, kakšen je realen domet te ekipe. Imamo kvalitetno ekipo, ki se ob dobrem dnevu lahko vmeša tudi v boj za kolajne, ob slabem pa lahko izpademo tudi v prvem delu," je opozoril slovenski selektor.

Težave s poškodbo rame ima Nik Henigman. Foto: Rokometna zveza Slovenije

V pripravah dve zmagi in en poraz

Slovenci so v pripravljalnem obdobju odigrali tri tekme. Za uvod so pred novim letom ugnali Avstrijo (34:33), na zadnjem turnirju v Poreču pa so najprej opravili s Črno goro (37:32), zatem pa za konec v soboto izgubili s Hrvaško (26:32).

"Reprezentanca je res specifična stvar, za priprave na velika tekmovanja z izjemo olimpijskih iger res ni veliko časa. Že pred božičem, ko smo trenirali štiri dni, smo trenirali brez Vlaha in Blagotinška. Po novem letu so bile tu spet druge težave. A tudi če bi bilo vse v najlepšem redu, bi lahko bilo še boljše. Dejstvo je, da nam manjka ogromno v uigranosti tako v napadu kot v obrambi, v vseh fazah rokometne igre. Na zadnjih tekmah se je malce poznala tudi utrujenost po napornih treningih, določena obdobja na tekmah s Črno goro in Hrvaško pa so bila dobra in na tem želimo graditi tudi skozi prvenstvo. Verjamem, da bodo fantje v pravem trenutku pokazali pravi obraz. Verjamem, da je na to tekmo in predstavo s Hrvaško vplivala tudi poškodba Roka Ovnička, da so fantje malce potegnili zavoro, to je vse normalno. Nekih velikih skrbi iskreno nimam, vem, da bo energija še na višjem nivoju in da bo na pravi tekmi vse drugače," je še dejal Zorman.

