Miljan Vujović ostaja v RK Celje Pivovarna Laško do 2023

Vodstvo vodilne ekipe slovenskega državnega rokometnega prvenstva Celja Pivovarne Laško je podaljšalo pogodbo s še ne 21-letnim vratarjem Miljanom Vujovićem so sporočili iz kluba. Vujović bo v Celju ostal do leta 2023.

Še ne 21-letni črnogorski vratar s slovenskim potnim listom Miljan Vujović je v tem času na številnih tekmah pokazal vrhunskost in konstantnost, s katerima si je prislužil tudi vpoklic v slovensko člansko reprezentanco, s katero je bil tudi na SP v Egiptu, so pri RK Celje Pivovarna Laško zapisali v sporočilu za javnost.

Vujović je v Celju zelo zadovoljen. Pravi, da celjski klub mlademu igralcu ponuja vse, kar potrebuje. "Poleg vrhunskega dela, odličnih treningov in pogojev zanje so za nas, mlade igralce, tudi finančni pogoji zelo dobri. Zato sem zelo vesel, da sem podaljšal sodelovanje in da bom tudi v prihodnje del te ekipe, kluba in okolja, v katerem se počutim odlično."