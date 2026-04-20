Matevž Skok RK Gorenje Velenje

Ponedeljek, 20. 4. 2026, 16.27

Matevž Skok ostaja v Velenju še dve leti

Matevž Skok | Matevž Skok ostaja v Velenju. | Foto Filip Barbalić

Foto: Filip Barbalić

Eden najboljših slovenskih vratarjev vseh časov Matevž Skok je podaljšal pogodbo z rokometnim klubom Gorenje Velenje. Rumeno-črni dres bo nosil najmanj do konca sezone 2027/28, je zapisal velenjski klub v sporočilu za javnost.

Matevž Skok, ki bo septembra letos dopolnil 40 let, je z 480 nastopi za člansko ekipo rekorder po številu odigranih tekem za Gorenje Velenje. Dres slovenske reprezentance je oblekel 87-krat.

"V domačem klubu se počutim odlično, zato sem se odločil ostati in podaljšati pogodbo. Klub ima tradicijo, vedno visoke ambicije ter urejeno okolje. Ekipa za prihodnost bo sestavljena iz starejših in izkušenih igralcev ter mladih fantov iz domačega okolja. Čeprav sem rokometno gledano že v zrelih letih, bom vedno dal svoj maksimum na igrišču in s svojimi izkušnjam poizkušal pomagati do dobrih rezultatov in novih uspehov," je ob tem dejal Skok.

