Krimovke v novo sezono tudi s Slovakinjo

Rokometašice Krima Mercatorja se bodo v sezono 2019/20 podale s prevetreno in pomlajeno ekipo, del katere bo tudi Marianna Rebičova, ki se najbolje znajde na zunanjih položajih, večkrat pa se je že pomerila proti ekipi, ki jo vodi Uroš Bregar.

V slovaških Michalovcah rojena rokometašica se je s tamkajšnjim klubom proti ljubljanski ekipi pomerila septembra 2016, v okviru kvalifikacijskega turnirja evropske lige prvakinj. Tigrice so tekmo dobile z 28:22 in kasneje prišle do glavnega dela evropskega tekmovanja.

"Vedno sem sanjala, da bom nekega dne igrala v Ligi prvakinj in zelo sem vesela, da bom v naslednji sezoni lahko del tega spektakla. Imela sem več ponudb iz Madžarske in Rusije, kjer je bil interes zelo močan, a vendarle sem se odločila, da dam prednost Ljubljani. Po najboljših močeh se bom potrudila in pomagala ekipi," je ob podpisu sodelovanja dejala slovaška reprezentantka, ki bo v Ljubljani ostala vsaj dve sezoni.

