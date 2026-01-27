Na evropskem rokometnem prvenstvu se bosta danes ob 18. uri v Malmö Areni srečali reprezentanci Slovenije in Hrvaške. Tekma bo imela posebno težo za Maria Šoštarića, Velenjčana hrvaških korenin, ki je še pred kratkim igral prav za Slovenijo.

Slovenski dres je zadnjič oblekel na evropskem prvenstvu leta 2020, potem pa se je v želji po več priložnostih odločil za menjavo dresa in je od leta 2023 tudi uradno član hrvaške izbrane vrste, in to eden najpomembnejših v ekipi kockastih. Tudi zanj bo imela današnja tekma poseben čustveni pridih, a kot sam pravi, bo čustva prihranil za tekmo.

"Pripravljeni smo, tekmo pričakujemo pozitivno, s polnimi čustvi. To bo prava moška tekma. Na nas je, da ta čustva držimo v sebi do začetka. Želimo prinesti zmago celotni naciji," je za RTL povedal Mario Šoštarić in dodal: "Že nekajkrat sem igral proti njim in vem, kako je to. Malo se pošalimo, pozdravimo, a ko se tekma začne, gre vse na stran. Komaj čakamo."

Kako do polfinala?



Na napredovanje Hrvatov v polfinale EP vplivajo tudi drugi rezultati v zadnjih dveh krogih. Enako velja za Slovenijo, ki ima po porazu v petek proti Švedom in zmagi v nedeljo proti Madžarom še naprej škarje in platno v svojih rokah, a za napredovanje v polfinale bolj ali manj potrebuje dve zmagi v manj kot 24 urah. Prvi del dvojne naloge prihaja danes proti Hrvatom, ki so prav tako kot Slovenija doslej zbrali štiri točke, toliko jih imata tudi Islandija in Švedska. Matematika je jasna. Poraz proti Hrvaški tako rekoč zapira vrata polfinala varovancem selektorja Uroša Zormana, zmaga pa bi odločitev o nastopu med najboljšimi štirimi v danskem Herningu prestavila na sredo ob 15.30, ko bodo zadnji slovenski tekmeci Islandci.

"Gremo tekmo za tekmo, vse bomo pošteno opravili do konca, potem bomo videli, ali bo dovolj. Verjamemo, da se lahko z dvema zmagama uvrstimo v polfinale. Najprej je na vrsti Slovenija, potem se posvečamo Madžarski," je sklenil Šoštarić, ki je do zdaj na prvenstvu stare celine za Hrvaško dosegel 19 golov.

Šoštarić sicer igra za madžarski Pick Szeged, v prejšnji sezoni je bil drugi najboljši strelec rokometne Lige prvakov, na SP 2025 pa je bil razglašen za najboljšega desnega krila celotnega tekmovanja, na katerem je Hrvaška osvojila srebro.

