V živo: Celjanom dobro kaže v boju za tretje mesto

Liga Seha, zaključni turnir:

V Skopju poteka zadnji dan zaključnega turnirja rokometne lige Seha. Celjani, ki so v polfinalu izgubili z Zagrebom, se za tretje mesto merijo z Meškovom iz Bresta. Zvečer se bodo v finalu udarili domačini Vardarja in Zagrebčani.

Celjani, ki v Skopju sodelujejo oslabljeni, so celotni prvi polčas vodili, tudi za tri zadetke (12:15) in se na odmor odpravili z zadetkom prednosti (15:14). To so Belorusi iz Bresta kaj hitro stopili v drugem polčasu, na uvodu katerega so Pivovarji prvič zaostajali (15:16). Jim je pa izenačenje na 18:18 priskrbel 17-letni mladenič Domen Makuc, ki kljub poškodbi meniskusa stiska zobe in navdušuje.

Finale Nedelja, 15. april: tekma za 3. mesto:

Meškov Brest : Celje Pivovarna Laško 25:28* (14:15)



*tekma se je začela ob 17.45 20.15 finale: Vardar Skopje - Zagreb