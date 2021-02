Celjani v Franciji lovijo drugo zmago v ligi prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo danes v Franciji z Nantesom odigrali zaostalo tekmo sedmega kroga lige prvakov. S francosko ekipo so sicer 25. novembra doma igrali redni osmi krog in izgubili s 25:31. Danes imajo priložnost, da pridejo še do druge zmage v letošnji izvedbi najmočnejšega klubskega tekmovanja v Evropi. Na računu imajo tudi sedem porazov. V skupini B je slabši le Zagreb, ki še nima točke.