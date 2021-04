Predčasen konec za dva Slovenca, Flensburg napredoval brez boja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ta teden bodo v ligi prvakov na sporedu tekme osmine finala rokometne lige prvakov. Evropska rokometna zveza je danes sporočila, da sta tekmi osmine finala lige prvakov med PPD Zagrebom in Flensburgom, ki bi morali biti v sredo in četrtek, odpovedani. Brez boja je v četrtfinale napredovala nemška ekipa.

Zagrebčani bi morali gostiti Flensburg že 1. aprila, a so morali dvoboj zaradi primerov okužb z novim koronavirusom v vrstah hrvaškega prvaka, kjer igrata tudi Slovenca Darko Stojnić in Aleks Vlah, preložiti.

Po tekmovalni proceduri so tekmo prestavili v Nemčijo, kjer bi ta teden odigrali oba obračuna. Kljub novim primerom okužb v hrvaški ekipi sta kluba iskala rešitve za igranje tekem, edina možnost so bile naknadne prijave igralcev, a je, kot pišejo pri EHF, hitro postalo jasno, da Zagrebčani ne morejo sestaviti konkurenčne ekipe. Zato so bili pri EHF "prisiljeni odpovedati obe tekmi".

Barcelona prvi četrtfinalist

Barcelona je sicer v ponedeljek postala prvi četrtfinalist. Potem ko so norveški Elverum Katalonci že na prvi tekmi premagali za 12 golov, so bili tokrat v svoji dvorani od Norvežanov boljši z 39:19. Jure Dolenec je za zmagovalce prispeval pet golov, Domen Makuc pa dva. Blaž Janc ni igral.

Pred izpadom je tudi Celje, ki je proti PSG doma na prvi tekmi izgubilo s 24:37.

Osmina finala lige prvakov, povratne tekme:

- ponedeljek, 5. april:

Barcelona* : Elverum 39:19 (20:10) /37:25/

Jure Dolenec 5, Domen Makuc 2 gola za Barcelono. Blaž Janc ni igral.



Flensburg-Handewit* : Zagreb 10:0



- sreda, 7. april:

18.45 Aalborg - Porto /29:32/

18.45 Kiel - Pick Szeged /33:28/

20.45 Vive Kielce - Nantes /25:24/



- četrtek, 8. april:

18.45 Meškov Brest - Motor Zaporožje /30:32/

18.45 Veszprem - Vardar Skopje /41:27/

20.45 PSG - Celje Pivovarna Laško /37:24/





/ / - izidi prvih tekem

* Opomba: moštva, označena z zvezdico (*), so se uvrstila v četrtfinale.