Kavtičnikov Monpellier izločil Dolenčevo Barcelono

LIGA PRVAKOV, OSMINA FINALA, povratne tekme

V četrtfinalu so se skopskemu Vardarju in PSG pridružili Flensburg, Skjern in Montpellier. V nedeljo Pick Szeged Staša Skubeta, Maria Šoštariča in Mateja Gabra čaka misija nemogoče proti Kielu Mihe Zarabca, Kielce Blaža Janca, Uroša Zormana in Deana Bombača pa imajo s prve tekme proti Rhein-Neckar Lowen takšno prednost, da jim četrtfinale prepreči lahko le še čudež.