Zarabec s Kielom na vrhu Evrope!

Nemški Kiel z Miho Zarabcem je zmagovalec lige prvakov za sezono 2019/20. Nemci so v finalu, v katerem je Zarabec dosegel en zadetek, s 33:28 (19:16) odpravili favorizirano Barcelono, pri kateri se Jure Dolenec in Blaž Janc nista vpisala med strelce. Kiel se tako veseli svojega četrtega naslova v zgodovini lige prvakov, prvega po letu 2012.

Nemška zasedba je na današnji finalni tekmi v prazni Lanxess-Areni prišla do četrtega naslova v ligi prvakov, Barcelona pa na drugi strani ostaja pri devetih. Srečanje so bolje odprli rokometaši nemškega kluba, prvi gol v finalu pa je dosegel Miha Zarabec. Kiel je vodil praktično celotno tekmo, Barcelona je bila v vodstvu le enkrat, največ so Nemci v prvem delu vodili s štirimi zadetki prednosti, prvi polčas pa so dobili z 19:16.

Tudi v nadaljevanju je bil Kiel zanesljivo boljši nasprotnik, Barcelona se je nekajkrat poskušala približati, a brez uspeha. Jure Dolenec in Blaž Janc se pri Kataloncih nista vpisala med strelce, Domen Makuc je tekmo spremljal iz tribune.

Kiel je za zmago prejel ček v višini 500.000 evrov, Barcelona pa 250.000 evrov. PSG je za tretje mesto prejel 150.000, Veszprem pa 100.000 evrov.

Tretje mesto v Pariz

V malem finalu je PSG je po zmagi nad Veszpremom z 31:26 (14:11) osvojil tretje mesto. Pri zmagovalcih sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Elohim Prandi in Nedim Remili, ki sta dosegla po šest golov, pri Veszpremu pa Mate Lekai z devetimi ter Marguč s štirimi zadetki.