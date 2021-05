Ovniček z Nantesom izločil Veszprem

Po rokometaših PSG in Aalborga so si nastop na zaključnem turnirju lige prvakov, ki bo 12. in 13. junija v Kölnu, zagotovili še člani Nantesa, med katerimi je tudi legionar Rok Ovniček. Francozi so izločili slovenski Veszprem. Zvečer bo Barcelona (Jure Dolenec, Blaž Janc, Domen Makuc) vlogo favorita upravičevala proti Meškovu iz Bresta (Simon Razgor, Staš Skube in Jaka Malus).