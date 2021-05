Zarabčevi ne bodo ubranili naslova prvakov

Rokometaši PSG so prvi udeleženci zaključnega turnirja lige prvakov, ki bo 12. in 13. junija v Kölnu. Potem ko so na prvi tekmi s Kielom Mihe Zarabca izgubili za dva gola, so na povratni tekmi branilce naslova premagali s 34:28 in napredovali. Flensburg bo zvečer na domačih tleh skušal nadoknaditi zaostanek petih zadetkov s prve tekme proti Aalborgu.