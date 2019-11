V živo: Madžari ušli Celjanom

Po reprezentančnem premoru se nadaljuje tudi rokometna liga prvakov. Rokometaši Celja Pivovarne Laško, ki so v prejšnjem krogu zabeležili prvo zmago, pravkar gostujejo na Madžarskem, pri zelo slovensko obarvanem Szegedu, za katerega igrajo tudi Mario Šoštarič, Dean Bombač, Matej Gaber in Nik Henigman.

Celjani so odlično odprli srečanje, dvakrat vodili za tri zadetke (4:1, 5:2), nato pa so se v 15. minuti znašli v zaostanku (6:5), a črne minute niso trajale dolgo in Pivovarji so spet povedli, tudi za dva zadetka (11:9). Gostitelji so jih ob igralcu več ujeli, tekmeca pa sta bila nato večji del prvega polčasa izenačena. Z izenačenjem (14:14) sta se ekipi odpravili tudi na odmor.

Barcelona na vrhu slovenske skupine

V slovenski skupini je Barcelona Jureta Dolenca, ki se je trikrat vpisal med strelce, v sredo zanesljivo ugnala Flensburg. PSG, ki je podobno kot Katalonci, pri petih zmagah in enem porazu, pa je s 13 zadetki ugnal Aalborg.

Janc tesno prek čete rojakov

V skupini B so bile Kielce v soboto za gol boljše od Veszprema (34:33), na tekmi pa so nastopili številni Slovenci. Blaž Janc je k zmagi domačih prispeval en gol, za Veszprem pa jih je Dragan Gajić zadel sedem, Gašper Marguč tri in Blaž Blagotinšek enega. Borut Mačkovšek se ni vpisal med strelce. Kielce so druge, Veszprem četrti.

V skupini C je lizbonski Sporting, ki zaseda tretje mesto, tudi po zaslugi vratarja Aljoše Čudiča slavil zmago nad Cocks, peti Tatran Prešov (Januš Lapajne 5 golov, Nino Grzentič brez gola) je bil boljši od zadnjega Rabotnika.

V skupini D je zadnji Kristianstad (Gregor Ocvirk brez gola) klonil pri sosedih z lestvice, Čehovskih medvedih. Tretji Kadetten Nika Tominca je v četrtek visoko (40:28) premagal ekipo GOG Gudme. Slovenski rokometaš je k zmagi prispeval tri zadetke. V sredo je četrta Wisla Žige Mlakarja, ki je bil s petimi zadetki prvi strelec ekipe, in Igorja Žabiča (1 gol) izgubila proti Dinamu Bukarešti.

