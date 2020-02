Celjani izgubili v Flensburgu, zdaj čakajo, da PSG premaga Zagreb

Celjani so izgubili s Flensburgom in zdaj čakajo na nedeljo, ko bo dokončno znano, če napredujejo v osmino finala lige prvakov.

Celjani so izgubili s Flensburgom in zdaj čakajo na nedeljo, ko bo dokončno znano, če napredujejo v osmino finala lige prvakov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so izgubili zadnjo tekmo skupinskega dela v evropski ligi prvakov. Od elitne skupine A so se poslovili v Flensburgu, kjer so izgubili s 26:29. Zdaj morajo počakati na nedeljo in tekmo med PSG ter Zagrebom, da izvejo, le so se uvrstili v osmino finala lige prvakov.

Slovenski prvaki imajo tudi po enajstem porazu v tej sezoni lige prvakov še vedno lepe možnosti, da se prebijejo v osmino finala. Pred edinim protikandidatom za šesto mesto iz Zagreba imajo pred zadnjim krogom točko prednosti, zasedba iz hrvaške prestolnice pa bo v nedeljo gostovala pri slovitem PSG. Če izgubi, gre v nadaljevanje tekmovanja Celje.

V Flensburgu so se slovenski prvaki dobro kosali z gostitelji, ki pa so na koncu unovčili kakovost svojih rokometašev in zmagali z 29:26. Najboljši strelec domače vrste je bil Johannes Golla z osmimi zadetki, pri gostih pa sta jih po šest zabila mladi Tim Cokan in David Razgor.

Naredili kakšno napako preveč

"Naloga, ki je bila pred nami, je bila težka, a ponosen sem na igralce, ki so kljub mladosti pokazali dobro predstavo, borbo in se niso predajali vse do konca. Flensburg je zasluženo prišel do zmage, naredili smo kakšno napako preveč, ki nas je stala možnosti, da bi v končnici presenetili domačina, ki se mu je prav tako šlo za zmago. V prvem polčasu smo imeli težave v obrambi s krožnimi igralci, v drugem pa nam je manjkalo samozavesti v napadu, ko smo bili premalo odločni," po enajstem porazu v sezoni ni bil pretirano razočaran trener Celjanov Tomaž Ocvirk. "Sedaj bomo čakali rezultat iz Pariza, predvsem pa delali še naprej, verjamemo, da nas čakata še vsaj dve tekmi v tem tekmovanju, še prej pa seveda pomembne naloge v državnem prvenstvu," je še dodal.

Liga prvakov, 14. krog:

Skupina A:



Četrtek, 26. februar:

Flensburg : Celje Pivovarna Laško 29:26 (15:12)

Golla 8, Zachariassen 5; Razgor in Cokan po 6, Grošelj 5



Sobota, 29. februar:

Barcelona - Pick Szeged



Nedelja, 1. marec:

Aalborg - Elverum

PSG - Zagreb





Lestvica:

1. Barcelona 13 tekem - 24 točk

2. PSG 13 - 20

3. Pick Szeged 13 - 20

4. Flensburg 14 - 15

5. Aalborg 13 - 13

6. Celje Pivovarna Laško 14 - 6

7. Zagreb 13 - 5

8. Elverum 13 - 3

Skupina B:



Sobota, 29. februar:

Zaporožje - Veszprem

Vardar - Montpellier

Meškov Brest - Porto

Kielce - Kiel



Lestvica:



1. Kiel 13 tekem- 20 točk

2. Veszprem 13 - 18

3. Kielce 13 - 16

4. Montpellier 13 - 15

5. Porto 13 - 12

6. Vardar 13 - 11

7. Meškov Brest 13 - 8

8. Motor Zaporožje 13 - 4

Povratni tekmi za uvrstitev v osmino finala:



Sobota, 29. februar:

Bidasoa Irun - Wisla Plock



Nedelja, 1. marec:

Dinamo Bukarešta - Sporting