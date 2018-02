Spopad Slovencev v Kielu, v nedeljo praznik v Zlatorogu

Liga prvakov, 11. krog

Po evropskem prvenstvu na Hrvaškem se nadaljujejo boji v rokometni ligi prvakov. Igra se le še v skupini A in B. Začelo se bo v Meškovu in Kielu. V nedeljo se v Celju obeta pravi praznik, v Zlatorog prihaja bogati PSG.

Miha Zarabec je na EP 2018 dosegel 23 zadetkov in bil najboljši posameznik na Hrvaškem. Foto: Mario Horvat/Sportida

Na delu bodo številni preostali slovenski legionarji. V skupini A bo Jure Dolenec z Barcelono napadel Vardar, Igor Žabić z Wislo Zagreb, pri katerem si kruh služita Urh Kastelic in David Miklavčič. Mario Šoštarič, Staš Skube in Matej Gaber bodo s Pick Szegedom lovili zmago nemških levih.

V skupini B bo Miha Zarabec s Kielom že danes gosti kolege pri Veszpremu, Dragana Gajića, Gašperja Marguča in Blaža Blagotinška, Uroš Zorman, Blaž Janc in Dean Bombač pa bodo v nedeljo gostovali pri Flensburgu.

Rokometaši Gorenja Velenja so se od lige prvakov že poslovili. V skupini C so zasedli tretje mesto.

LESTVICI