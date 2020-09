Celjani za uvod proti danskim prvakom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo danes igrali svojo prvo sezonsko tekmo v prenovljeni evropski ligi prvakov. Za uvod jih čaka tekma z Aalborgom, ki se bo v dvorani Zlatorog pričela ob 18.45. Tekma med 24-kratnimi slovenskimi in 5-kratnimi danskimi prvaki se bo odvila pred praznimi tribunami.

Zasedbo iz mesta ob Savinji v prvem delu tekmovanja čaka izjemno zahtevna naloga, ob Aalborgu se bo namreč pomerila z nekaterimi imenitnimi ekipami, kot so Barcelona, Veszprem, Kiel in Nantes, bolj enakovreden boj je pričakovati na obračunih proti Motorju iz Zaporožja in Zagrebu.

V drugi skupini bodo nastopili Vardar Skopje, PSG, Vive Kielce, Porto, Pick Szeged, Meškov Brest, Elverum in Flensburg-Handewitt.

Ob tem kaže omeniti, da je Evropska rokometna zveza že odpovedala četrtkovo tekmo med Pickom iz Szegeda in PSG, razlog za to pa je pozitiven test enega igralca madžarske ekipe na novi koronavirus. Iz avstrijske prestolnice so tudi sporočili, da je bila tekma v Szegedu edina preložena na nedoločen čas, vsi drugi dvoboji uvodnega kroga pa bodo na sporedu v načrtovanem terminu.

Liga prvakov, 1. krog Skupina B:



Sreda, 16. september:

18.45 Celje Pivovarna Laško – Aalborg

20.45 Nantes – Veszprem Četrtek, 17. september:

18.45 Zagreb – Kiel

18.45 Zaporožje - Barcelona Skupina A:



Sreda, 16. september:

18.45 Meškov Brest – Vardar

20.45 Flensburg – Kielce



Četrtek, 17. september:

20.45 Porto – Elverum Prestavljeno:

Pick Szeged – PSG

