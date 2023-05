Grosova rešetala mrežo tekmic za polfinale lige prvakinj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ana Gros je na povratni tekmi k zmagi in napredovanju Györa v polfinale prispevala deset golov.

Ana Gros je na povratni tekmi k zmagi in napredovanju Györa v polfinale prispevala deset golov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Rokometašice madžarskega Györa in norveškega Vipersa so se že uvrstile na zaključni turnir lige prvakinj, ki bo 3. in 4. junija v Budimpešti. Madžarska ekipa je bila v četrtfinalu boljša od danskega Odenseja, po zmagi v gosteh z 29:27 je danes doma zmagala s 37:28 (21:14). Znova se je izkazala najboljša slovenska rokometašica v zadnjem desetletju Ana Gros. Velenjčanka je na prvi tekmi tekmicam iz Hamletove dežele nasula devet, na današnji povratni tekmi pa deset golov.