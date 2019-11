Krimovke še drugič z evropskimi prvakinjami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred rokometašicami Krima Mercatorja je druga polovica skupinskega dela Delo EHF Lige prvakinj. Na prvem povratnem dvoboju se bodo v soboto ob 17.uri, pomerile proti evropskemu prvaku Györu. Krimovke so se na prvi tekmi na Kodeljevem dolgo upirale precej izkušenejši madžarski zasedbi, ki je šele v zadnjih 15. minutah prišla do občutnejše razlike (21:33). Slovenske prvakinje so po treh krogih pri eni zmagi.